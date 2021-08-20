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Dünya

Rusya: Afganistan'dan kaçmak isteyenler için uçak göndermeye hazırız

Moskova, Taliban'ın bu uçuşlara müdahale etmeyeceğinin garantisini verdiğini söyledi

20 Ağustos 2021 10:49

T24 Dış Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Afganistan'dan kaçmak isteyen Afganlar ve Rus vatandaşları için uçak göndermeye hazır olduğunu söyledi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Afganistan'dan çıkıp herhangi bir yabancı ülkeye girmek isteyen, kadınlar ve çocuklar dahil Afgan vatandaşlarına Rusya sivil havacılığı gerektiği kadar uçuş sunmaya hazırdır" dedi. 

Zakharova, Taliban'ın bu uçuşlara müdahale etmeyeceğinin garantisini verdiğini söyledi. 

Bakanlık sözcüsü, Rusya'nın Afganistan'daki diplomatik misyonunda çalışanlarının tahliyesinin henüz gündemde olmadığını ifade etti. 

Zakharova, Rusya'nın sığınmacı kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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