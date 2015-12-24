T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Af Örgütü'nün raporu tam anlamıyla yalan

Misket bombası kullanıldığı ve 200 sivilin öldürüldüğü iddia edilmişti

24 Aralık 2015 11:50

Rusya, Suriye’de sivil ölümleri suçlamalarını reddetti. Moskova, Uluslararası Af Örgütü'nün, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarında sivillerin öldüğünü öne süren raporunun "tam anlamıyla yalan olduğunu" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü 200 sivilin Rus uçaklarının bombalamalarıyla öldürüldüğünü iddia eden raporda "belirgin ve yeni hiçbir şey görmediğini" belirtirken, Rusya'nın saldırılarda misket bombası kullandığı iddialarını da reddetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Rusya, Suriye'deki hava saldırılarına Eylül 2015’te Suriye yönetiminin talebiyle başladığını duyurmuştu.

 

“Rapor klişe ve yalanlarla dolu”

 

Savunma Bakanı Igor Konashenkov Moskova'da yaptığı açıklamada, "Bu raporu inceledik" dedi ve ekledi: "Bir kez daha, burada yayımlanan yeni veya belirgin hiçbir şey yok. Sadece daha önce de defalarca açıklanan klişeler ve yalanlar var."

Af Örgütü, 30 Eylül ile 29 Kasım arasında, beş yerde, 25'den fazla saldırının etkilerini incelediğini ve "bulguların, Rusya'nın uluslararası insan hakları hukukuna uymada ciddi başarısızlıklar içinde olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Örgüt, aralarında insan hakları eylemcileri ve doktorların da bulunduğu 16 görgü tanığıyla telefon veya internet üzerinden görüşerek bilgi topladığını ve bunun yanında saldırılarla ilgili görüntü ile ses kayıtları edindiğini ve silah uzmanlarının da görüşlerine başvurduğunu söyledi.

Af Örgütü, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarıyla ilgili kaygıları da araştırdığını söylüyor.

ETİKETLER

rusyaaf örgütüsuriyeuçaksivilmisket bombası

İlgili Haberler

Af Örgütü: Rusya'nın saldırıları sonucu Suriye'de 200 sivil öldü

Örgüt, muhaliflerin ve görgü tanıklarının ifadelerine göre hazırladığı raporda 30 Eylül ile 29 Kasım arasında 25'den fazla saldırının etkilerini incelediğini belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24