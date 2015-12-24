Rusya: Af Örgütü'nün raporu tam anlamıyla yalan

Rusya, Suriye’de sivil ölümleri suçlamalarını reddetti. Moskova, Uluslararası Af Örgütü'nün, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarında sivillerin öldüğünü öne süren raporunun "tam anlamıyla yalan olduğunu" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü 200 sivilin Rus uçaklarının bombalamalarıyla öldürüldüğünü iddia eden raporda "belirgin ve yeni hiçbir şey görmediğini" belirtirken, Rusya'nın saldırılarda misket bombası kullandığı iddialarını da reddetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Rusya, Suriye'deki hava saldırılarına Eylül 2015’te Suriye yönetiminin talebiyle başladığını duyurmuştu.

“Rapor klişe ve yalanlarla dolu”

Savunma Bakanı Igor Konashenkov Moskova'da yaptığı açıklamada, "Bu raporu inceledik" dedi ve ekledi: "Bir kez daha, burada yayımlanan yeni veya belirgin hiçbir şey yok. Sadece daha önce de defalarca açıklanan klişeler ve yalanlar var."

Af Örgütü, 30 Eylül ile 29 Kasım arasında, beş yerde, 25'den fazla saldırının etkilerini incelediğini ve "bulguların, Rusya'nın uluslararası insan hakları hukukuna uymada ciddi başarısızlıklar içinde olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Örgüt, aralarında insan hakları eylemcileri ve doktorların da bulunduğu 16 görgü tanığıyla telefon veya internet üzerinden görüşerek bilgi topladığını ve bunun yanında saldırılarla ilgili görüntü ile ses kayıtları edindiğini ve silah uzmanlarının da görüşlerine başvurduğunu söyledi.

Af Örgütü, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarıyla ilgili kaygıları da araştırdığını söylüyor.