Af Örgütü: Rusya'nın saldırıları sonucu Suriye'de 200 sivil öldü

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarına en az 200 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Af Örgütü muhaliflerin ve görgü tanıklarının ifadelerine yer verdiği raporunda, Rusya'nın hava saldırılarıyla ilgili araştırmalarını Humus, Hama, İdlib, Lazkiye ve Halep'te yaptığını belirtti. Af Örgütü, 30 Eylül ile 29 Kasım arasında, beş yerde, 25'den fazla saldırının etkilerini incelediğini aktardı. Örgüt, "bulguların, Rusya'nın uluslararası insan hakları hukukuna uymada ciddi başarısızlıklar içinde olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Moskova, Suriye'de IŞİD ve diğer gruplara yönelik saldırılarını 30 Eylül'de başlatmıştı. Rusya saldırılarda sivillerin öldüğünü kabul etmiyor bunun bir savaş propagandası olduğunu savunuyor.

Rusya bunu, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın talebi üzerine başlattığını söylemişti. Moskova, Batı tarafından desteklenen muhalif grupları hedef almakla da suçlanıyor.

"İdlib'te vurulan pazar yerinin yakınında askeri hedef yoktu"

Örgüt, aralarında insan hakları eylemcileri ve doktorların da bulunduğu 16 görgü tanığıyla telefon veya internet üzerinden görüştüğünü belirtti.

Bunun yanında saldırılarla ilgili görüntü ile ses kayıtları edindiğini ve silah uzmanlarının da görüşlerine başvurduğunu söyledi.

Örgüt, 29 Kasım'da İdlib Eyaleti'ndeki Ariha'da bir pazar yerine saldırıda 49 sivilin öldüğünü ve birçok kişinin de yaralandığını belirtti.

Af Örgütü, görgü tanıklarının anlattıklarının ve insan hakları eylemcilerinin araştırmalarının bombalanan yerin yakınlarında askeri bir hedef olmadığını gösterdiğini savundu.

Rus yetkililer raporla ilgili henüz bir açıklama yayımlamadı.

Kremlin daha önce, bu tür raporların, Suriye'deki operasyonlarının itibarını sarsmak için yapıldığını söylemişti.