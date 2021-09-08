Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev bugün ülkenin kuzeyindeki Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yevgeniy Ziniçev, bir insanın hayatını kurtarırken trajik şekilde yaşamını yitirdi" denildi.

Russia Today Televizyonu ise Ziniçev'in, röportaj sırasında bir kameremanı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Televizyonun haberinde, "Bakan Ziniçev ve kameraman bir uçurumun kenarındaydı. Kameraman kaydı ve suya düştü... Zinichev düşen kameramanın peşinden koştu ve bir kayaya çarparak öldü" denildi.

Tatbikatta, Kuzey Kutup Bölgesi'de yaşanabilecek acil durumlara karşı alınan önlemler uygulanıyordu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olay hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

55 yaşındaki Yevgeniy Ziniçev, 21 Ocak 2020'de bakanlığa atanmıştı.