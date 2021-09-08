Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti

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Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Ziniçev'in kuzeyde bulunan Norilsk'teki arktik bölgedeki tatbikatta "bir insanı kurtarmaya çalışırken öldüğü" ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Acil Durumlar Bakanlığı'nın başındaki Yevgeniy Ziniçev, bir insanın hayatını kurtarmaya çalışırken trajik bir biçimde öldü" denildi. Devlete bağlı RT kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ziniçev'in ayağı kayıp suya düşen bir kameramanı kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

Simonyan, "Birçok görgü tanığı vardı. Ancak Ziniçev düşen adamın ardından suya atlayıp taşın üzerine düşünce kimse ne olduğunu anlamadı" dedi.

RBC de isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde bakanın uçurumdan düşen bir kameramanı tutmaya çalıştığı ve bu sırada öldüğünü belirtti. Olayda kameramanın da öldüğü ifade edildi.

Kariyerine 1980'li yılların sonunda bir KGB ajanı olarak başlayan Ziniçev, SSCB çöktükten sonra Federal Cezaevi Servisi'nde görev yapmıştı. 2018'de Vladimir Putin tekrar seçilince, Ziniçev'i bakan yapmıştı.