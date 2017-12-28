T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya açıkladı: Yanlış yerden fırlatınca uyduları kaybettik

Özge Düzgün, İstanbul, 28 Aralık, (DHA)- Rusya geçen ay fırlattıkları uyduyu “utanç verici bir programlama hatasından” ötürü kaybettiklerini açıkladı

28 Aralık 2017 15:40

Özge Düzgün, İstanbul, 28 Aralık, (DHA)- Rusya geçen ay fırlattıkları uyduyu “utanç verici bir programlama hatasından” ötürü kaybettiklerini açıkladı.

Rusya Başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin yaptığı açıklamada, geçen ay başlatılan 2.6 milyar ruble (45 milyon ABD Doları) değerindeki Rus uydusunu bir programlama hatası yüzünden ve yanlış yerden fırlattıkları için kaybettiklerini açıkladı.

Rus uzay ajansı Roscosmos,, Vostochny uzay üssünden geçen ay fırlatılan Meteor M adındaki meteoroloji uydusu ile irtibatı kaybettiklerini duyurdu.

Rogozin, başarısızlığın insan hatasından kaynaklandığını belirterek, uyduları taşıyan roketin  yanlış koordinatlarla programlandığını ifade etti. Moskova\'nın Kazakistan\'daki uzay üssü  Baikonur’dan fırlatılmak üzere programlanan roket, Vostochny uzay üssünden fırlatılınca yörüngeye oturamadı. Rogozin bu hatayı “utanç verici” olarak nitelendirildi.

Yanlış uzay üssünden fırlatılan 45 milyon dolarlık meteoroloji uydusu ile bağlantı tamamen kesildi. Roket, Rusya, Norveç, İsveç, ABD, Japonya, Kanada ve Almanya\'daki bilimsel, araştırma ve ticaret şirketlerine ait 18 küçük uyduyu taşıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DüzgünAralık DHA RusyaRusya BaşbakanDmitry RogozinABD DolarıRusRoscosmosVostochnyMeteorRogozinMoskova KazakistanBaikonurdanVostochnyYanlışRoket Rusya NorveçABD Japonya KanadaAlmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24