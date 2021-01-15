Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyor

Rusya'nın Türkiye'nin de imzacısı olduğu Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceği kesinleşti. Moskova'nın anlaşmadan çıkacağını duyuran dışişleri bakanlığı, ilgili iç prosedürün başlatıldığını açıkladı.

ABD'nin 22 Kasım 2020'de Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkması nedeniyle anlaşmanın akdi sırasında katılımcı ülkeler arasında sağlanan çıkar dengesinin büyük bir zarar gördüğünü belirten bakanlık, 'anlaşmanın geçerliliğinin ciddi bir darbe aldığını ve Birleşmiş Milletler'in güveni ve güvenliği pekiştirici rolünün zayıfladığını' vurguladı.

Sputnik'ik aktardığına göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı, süreç tamamlandığında imzacı ülkelere bildirim yapılacağını belirtti.