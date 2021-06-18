Rusya, Açık Semalar Anlaşması’ndan 18 Aralık’ta çekilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan 18 Aralık’ta çekileceği belirtildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya 18 Aralık'ta Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesini Açık Semalar Antlaşması'ndan çıkartan kararnameyi haziran başında imzalamıştı.

Rusya'nın çekilmesiyle iki nükleer güç olan ABD ile Rusya arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) dışında silahların karşıklı kontrolüne imkan sağlayan başka önemli bir askeri anlaşma kalmamış oluyor.