Rusya, AB'ye yaptırımları 1,5 yıl daha uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa Birliği'ne (AB) uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmasını ön gören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Rus haber ajansı Prime’da yer alan haberde Putin’in imzaladığı belgede “1 Ocak tarihinde Rusya Devlet Başkanının 6 Ağustos 2014 tarihli 569 numaralı ‘Rusya’nın güvenliğini sağlamak üzere bazı özel ekonomik önlemlerin alınması hakkında’ kararnamesinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılacak“ denildi.

İlgili kararname imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girdi.

Ne olmuştu?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması kararı almıştı.