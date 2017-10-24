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Dünya

“Rusya, AB’nin birleşik ve öngörülebilir bir partner olmasına ilgi duyuyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İtalya’nın Veneto ve Lombardiya bölgelerindeki referandumların İtalya’nın iç işi olduğunu ve Rusya’nın, AB’nin birleşik ve öngörülebilir partner olmasına ilgi duyduğunu

24 Ekim 2017 13:03

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İtalya’nın Veneto ve Lombardiya bölgelerindeki referandumların İtalya’nın iç işi olduğunu ve Rusya’nın, AB’nin birleşik ve öngörülebilir partner olmasına ilgi duyduğunu belirtti.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde Peskov, ”Rusya, Avrupa Birliğinin birleşik, güçlü, dostça ve öngörülebilir bir partner olmasına ilgi duyuyor” dedi.
Dün düzenlenen referandum konusuna değinen Peskov, ”Katalonya’daki referandumun İspanya’nın iç işi olduğu gibi bu referandum, İtalya’nın iç işidir. Rusya, kendileri ile iyi niyetli ve gelişmiş ilişkilerine sahip olduğu ülkelerin iç işlerine karışmak istemiyor” dedi.

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