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BBC Türkçe

Rusya ABD'yi Suriye'de askeri müdahaleye karşı uyardı

Rusya, Suriye'de kimyasal silahlı saldırı iddialarının ardından ABD'yi askeri bir hamleden kaçınması konusunda uyardı.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya, Suriye'de kimyasal silahlı saldırı iddialarının ardından ABD'yi askeri bir hamleden kaçınması konusunda uyardı.

Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya Salı akşamı "Şu anda geliştirmekte olduğunuz planlarınızdan kaçınmanızı istirham ediyorum" dedi ve "yasadışı askeri maceraların hukuki sorumluluğunun" ABD'ye ait olacağını söyledi.

Öte yandan Batılı ülkelerin liderleri ise kimyasal saldırı iddialarının ardından birlikte çalışma konusunda uzlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir saldırının Suriye hükümetine ait kimyasal tesisleri vuracağını söyledi.

Suriye üzerinde uzlaşma sağlanamaması

BMGK'da Rusya'nın Suriye'ye yönelik araştırma tasarısını ABD, Fransa ve İngiltere, ABD'nin tasarısını da Rusya boykot etmişti. Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya, ABD'nin tasarısının Suriye'ye saldırının altyapısını oluşturma amacını taşıdığını savunurken ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley Rusya'nın tutumunun "rezalet" olduğunu söyledi.

incelemelerde bulunacağını açıkladı

Örgüt kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştıracak fakat bunu kimin kullanmış olabileceğine yönelik bir değerlendirmede bulunmayacak.

çeşitli askeri seçeneklerden bahsetti

BBC'nin Washington bürosundan Barbara Plett Usher, Trump'ın bu kararının sınırlı bir saldırı değil daha büyük bir operasyona işaret edebileceğini belirtiyor.

hava yolu şirketlerine güvenlik uyarısında bulundu

Geçen yıl Nisan ayında da Suriye'de Sarin gazlı bir saldırı gerçekleşmiş, bunun üzerine Trump Suriye'deki askeri üslere füzelerle saldırmıştı.

ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı
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