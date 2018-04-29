Rusya ABD'yi Suriye'de askeri müdahaleye karşı uyardı

Rusya, Suriye'de kimyasal silahlı saldırı iddialarının ardından ABD'yi askeri bir hamleden kaçınması konusunda uyardı.

Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya Salı akşamı "Şu anda geliştirmekte olduğunuz planlarınızdan kaçınmanızı istirham ediyorum" dedi ve "yasadışı askeri maceraların hukuki sorumluluğunun" ABD'ye ait olacağını söyledi.

Öte yandan Batılı ülkelerin liderleri ise kimyasal saldırı iddialarının ardından birlikte çalışma konusunda uzlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir saldırının Suriye hükümetine ait kimyasal tesisleri vuracağını söyledi.

BMGK'da Rusya'nın Suriye'ye yönelik araştırma tasarısını ABD, Fransa ve İngiltere, ABD'nin tasarısını da Rusya boykot etmişti. Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya, ABD'nin tasarısının Suriye'ye saldırının altyapısını oluşturma amacını taşıdığını savunurken ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley Rusya'nın tutumunun "rezalet" olduğunu söyledi.

Örgüt kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştıracak fakat bunu kimin kullanmış olabileceğine yönelik bir değerlendirmede bulunmayacak.

BBC'nin Washington bürosundan Barbara Plett Usher, Trump'ın bu kararının sınırlı bir saldırı değil daha büyük bir operasyona işaret edebileceğini belirtiyor.

Geçen yıl Nisan ayında da Suriye'de Sarin gazlı bir saldırı gerçekleşmiş, bunun üzerine Trump Suriye'deki askeri üslere füzelerle saldırmıştı.