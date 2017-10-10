Rusya, ABD’yi IŞİD’le savaşır gibi yapmakla suçladı

İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Rusya, ABD’yi Suriye ve Irak’ta IŞİD’le savaşır gibi yapmakla suçlayarak, ABD’nin bilinçli olarak hava saldırılarını azalttığı ve militanların Suriye’ye ilerlemesine izin vererek, Rusya destekli Suriye Ordusunu yavaşlatmakla suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, ABD liderliğindeki IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun, Eylül ayında IŞİD’e karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarında görülen keskin düşüşün Rusya destekli Suriye Ordusu’nun Deyrizor şehrini geri almasıyla gerçekleştiğini söyleyerek, Moskova ve Washington arasında yaşanan gerginliğe işaret etti.

“Herkesin ABD liderliğindeki IŞİD’e karşı koalisyon’un Irak’ta IŞİD ile savaşır gibi yaptığını görmesine rağmen, ABD şimdi bir de Suriye’de IŞİD’le savaşır gibi yapıyor.” dedi.

Bu durumun, Fırat’ Nehri’nin sol kıyısına yerleşmeye çalışan çok sayıda terörist Irak’tan Suriye’ye geçmesine imkan sağladığını ifade eden Konaşenkov, “Pentagon ve koalisyonun aldıkları aksiyonların bir açıklamaya ihtiyacı var. Onların bu değişimi, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle Suriye ordusunun, Fırat\'ın doğusundaki Suriye topraklarını geri alabilmelerini zorlaştıracak kadar karmaşık bir hale getirme arzusu mu? Yoksa IŞİD teröristlerini Irak’tan Suriye’ye doğru sürerek, Rus hava saldırısının önüne atmak mı? \" dedi.

Konaşenkov, Suriye birliklerinin IŞİD’i Deyrizor’dan çıkarmaya çalıştığını ancak IŞİD’in birliklerini Irak üzerinden gelen ‘yabancı askerleri’ ile takviye ettiğini söyledi.