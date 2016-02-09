Rusya: ABD'ye ateşkes planı sunduk, Esad'ın hemen görevinden ayrılmasını öngörmüyoruz

Suriye'de hava saldırılarına devam eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetimine Suriye krizinin çözümü ve ateşkes konusunda yeni plan sunduklarını açıkladı. Planın çok basit birkaç maddeden oluştuğunu belirten Lavrov, “ABD’den bir an önce planımıza cevap bekliyoruz. Bu planın içeriği ile ilgili tek açıklayabileceğim madde Beşar Esad’ın hemen görevinden ayrılmasını öngörmüyor” dedi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; Esad kuvvetleriyle Rus savaş uçaklarının Halep saldırısının devam ettiği sırada Rusya ateşkes ilan edilmesini de içeren yeni barış planını ABD’ye sunduğunu açıkladı.

Salı akşamı Rus basınından "Moskovskiy Komsomolets" gazetesine ilginç açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Biz Suriye ile ilgili ABD’ye yeni plan ilettik. Onlar da bu planı alarak üzerinde çalışmalarına başladı. En yakın zamanda Washington’dan olumlu mesaj bekliyoruz. Amerikan tarafına sunduğumuz planın çok basit olmakla birlikte maddelerini şu anda açıklayamıyorum. Ancak bir tek hususu aydınlatmak istiyorum. Yeni planda Beşar Esad’ın görevinden hemen ayrılması maddesi bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in son Türkiye temasları sırasında Rusya’yı eleştirerek Suriye’deki insanlık dramından sorumlu tutmasını da kabul etmediklerini belirten Lavrov, “Merkel’in koşulsuz şartsız Türkiye’ye verdiği destek bizi şaşırttı doğrusu" dedi.

Türkiye'nin sorumluluğu

Sputnik'in haberine göre; herkesin bildiği gerçeklerin dile getirilmediğini vurgulayan Lavrov, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'deki terör tehdidi, Türkiye sınırı üzerinden sınırın her iki yönüne doğru yapılan kaçakçılık nedeniyle artıyor. Suriye'ye teröristlerin faaliyetlerine devam etmesi için gerekli olan militanlar, silahlar, para ve diğer malzemeler buradan sevk ediliyor. Suriye'den ise petrol ve yasadışı örgütlerle ticareti yasaklanan ürünler getiriliyor."

Diğer taraftan Lavrov, tüm bu gelişmelerin Ankara'nın sığınmacı sorunu nedeniyle yaptığı açık şantajın gölgesinde yaşandığını kaydetti.

Lavrov, "Hatırlatmak isterim ki, bu sorun bugün ya da dün değil birkaç yıl önce ortaya çıktı. Sorunun, Rusya Hava - Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de operasyona başlamasının ardından baş göstermediği kesin. Yaşananlar, NATO'nun Libya'da düzenlediği yasadışı operasyon ve bölgedeki ülkeleri bölünmeye doğru iten faaliyetlerinin sonucu" diye konuştu.