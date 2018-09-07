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Dünya

Rusya ABD'nin Suriye'de vurmak istediği hedefleri istedi

Moskova, 7 Eylül (DHA) - Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'den kimyasal silah üretimi ve saklanmasıyla ilgili olduğunu savunduğu yapıları açıklamasını ve bölgeye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarını göndermeyi önerdi

07 Eylül 2018 16:08

Moskova, 7 Eylül (DHA) - Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD\'den kimyasal silah üretimi ve saklanmasıyla ilgili olduğunu savunduğu yapıları açıklamasını ve bölgeye Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarını göndermeyi önerdi.
Nebenzya, “Amerikalı meslektaşlarımıza net bir önerimiz var; Pentagon’un ateş açmak için belirlediği hedef listesini açıklamasını istiyoruz” çağrısı yaptı ve ekledi:
\"Eğer bunlar size göre kimyasal silahların korunması ve uygulanmasıyla ilgiliyse, bu verileri araştırmaların yapılmadığı için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne gönderiniz. Biz, Suriye hükümetinin kontrolü altında olmayan alana, zor güzergahlardan zehirli madde ve provokasyon düzenlemek için ekipman gönderildiğine ilişkin verileri örgüte sunduk.\"
Nebenzya, Suriye’nin yakınında kilit rol oynayan batılı ülkelerin askeri varlığının gözlemlendiğini ve bunların resmi kişilerinin agresif açıklamalar yaptığının da altını çizdi.

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