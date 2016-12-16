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BBC Türkçe

Rusya: ABD'nin siber saldırı iddiaları 'edepsizlik'

Rusya, Amerikan yönetiminin, resmi elektronik postaların Kremlin tarafından hacklendiği iddialarına tepki gösterdi. ABD Başkanı Obama, bu konuda harekete geçeceklerini söylemişti.

16 Aralık 2016 18:38

Rusya, Amerikan yönetiminin, resmi elektronik postaların Kremlin tarafından hacklendiği iddialarına tepki gösterdi. Kremlin, siber saldırı iddialarını "edepsizlik" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, "Ya bu iddiaları dile getirmeye son vermeliler ya da artık bir çeşit kanıt sunmalılar" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın üst düzey yardımcısının e-postalarını hacklediği suçlamalarıyla ilgili "Harekete geçmeliyiz ve geçeceğiz" demişti.

Obama'nın halefi seçilen Donald Trump ise iddiayı "saçmalık" diye tanımlamış ve siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu.

İstihbarat kuruluşları, olayın arkasında Kremlin'le bağlantılı bilgisayar korsanlarının bulunduğuna dair kuvvetli kanıtlar bulunduğunu söylüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de siber saldırılarda, Rusya lideri Putin'in in de rolü olduğunu belirtmişti.

Obama ise daha sonra "Bence, herhangi bir yabancı hükümetin seçimlerimizi etkilemeye çalışması karşısında harekete geçmeliyiz ve kendi seçtiğimiz yer ve zamanda geçeceğiz. Bazıları açık olur, bazıları açık olmayabilir. Putin bu konudaki görüşlerimi biliyor, çünkü kendisine doğrudan söyledim" demişti.

Obama 20 Ocak'ta görevi bırakacağı için, ABD'nin nasıl bir hamle yapacağı belirsiz.

Elektronik postaların seçim kampanyasının kritik bir aşamasında yayımlanması Demokrat Parti'yi zor durumda bırakmıştı.

CIA, Rusya'nın amacının seçimleri Trump lehine etkilemek olduğu sonucuna vardı ancak henüz hiçbir kanıt kamuoyuna açıklanmadı.

Trump ise Demokratların seçim yenilgisinin utancını gizlemek için, Rusya'nın siber saldırısı iddialarını uydurduklarını savunuyor.

Putin için övgü dolu sözler söyleyen Trump'ın, Rusya lideriyle daha önce yakın bir şekilde çalışan Rex Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine seçmesi de bu yöndeki kaygıları arttırmıştı.

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