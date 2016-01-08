Rusya: ABD’nin Esad ile ilgili planından haberimiz yok

ABD'nin “Suriye lideri Beşar Esad’ın Mart 2017'de gitmesini bekliyoruz” şeklindeki raporuna tepki gösteren Rusya, “Bizim böyle bir plandan haberimiz yok” açıklamasını yaptı.

Associated Press haber ajansı, önceki gün Suriye kriziyle ilgilenen ABD'li yetkililer için hazırlanan bir belgeyi yayımlamıştı. Söz konusu belgedeki zaman çizelgesine göre, Mart 2017'de Esad'ın devlet başkanlığı görevini bırakması ve "yakın çevresinin" de ayrılması öngörülüyordu.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre Washington ile Moskova arasında Esad’ın 2016 veya 2017 yılında görevinden ayrılması hususunda hiç görüşme yapılmadığını duyuran Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Putin’in özel Ortadoğu temsilcisi Mihail Bogdanov şu ifadeleri kullandı:

“ABD belki kendisi benzer planlar yapıyor olabilir. Suriye krizinin enine boyuna ele alındığı Viyana’daki temas gurubu görüşmelerinde Esad’ın akıbeti görüşülmedi. Rusya, böyle bir planlamanın altına imzasını da atmış değil. Biz Suriye krizinde başından beri söylediğimiz gibi Suriye’nin kimin tarafından yönetileceğini yine Suriye halkının belirlemesi gerektiği görüşünü savunmaya devam ediyoruz."