"ABD'nin Suriye'de Esad için geçiş planı basına sızdı"

ABD’nin Suriye’de bundan sonra izlenecek süreci anlatan belgenin medyaya sızdığı iddia edildi. Buna göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın iktidarı Mart 2017’ye kadar sürecek. Bu öngörü Barack Obama yönetimi tarafından Suriye krizine çözüm için hazırlanan bir belgede yeralıyor.

Associated Press’in servis ettiği belgede, Esad’ın Mart 2017’den önce yönetimi bırakmasını öngörülmüyor. Suriye’deki savaşı sona erdirecek sürecin adım adım ele alındığı belge, kasım ayında Viyana’da yapılan müzakerelerle geçen ay BM Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen Suriye tasarısına dayanıyor.

Suriye krizinin çözüm sürecindeki engellere dikkat çekiliyor. Bu engellerden ilki İran ile Suudi Arabistan arasında artan gerilim olarak sıralanıyor.

Suriye krizinin çözümü için Şam ile muhalifler arasındaki müzakerelerin planladığı gibi bu ay gerçekleşmesi ve başarılı olması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Belgeye göre Suriye’deki yeni siyasi süreç gelecek ay başlatılıyor. 18 aylık bir geçiş süreci öngörülüyor. Geçiş yönetiminin oluşturulmasının ardından Mayıs ayında parlamento feshedilirken, yeni anayasasının ocak 2017’de Suriye halkının onayına sunulması hedefleniyor.

Belgede “Mart 2017’de Esad devlet başkanlığını, yakın çevresi de iktidarı bırakıyor” ifadesine yer veriliyor. Belgede Ağustos 2017’de devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyor.