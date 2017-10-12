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Dünya

Rusya ABD’nin diplomatik personelini 300’ün altına düşürebilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Georgy Borisenko Çarşamba günü RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya’daki diplomatik personel sayısını 300’ün altına düşürme ihtimallerinin devam ettiğini açıklad

12 Ekim 2017 15:11

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Georgy Borisenko Çarşamba günü RIA haber ajansına yaptığı açıklamada ABD’nin Rusya’daki diplomatik personel sayısını 300’ün altına düşürme ihtimallerinin devam ettiğini açıkladı.
Temmuz ayında Moskova iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesinin ardından ABD’ye Rusya’da çalışan diplomatik ve teknik personel sayısını yüzde 60 azaltarak 455’e istemişti.
Moskova’nın ABD personelini tam olarak 455’e indirmesinin sebebi bu rakamın aynı zamanda ABD’deki Rus diplomatik personel sayısı olmasıydı. Öte yandan RIA’ya konuşan Borisenko bu rakamın içerisinde New York’taki Birleşmiş Milletler’de çalışan Rus vatandaşlarının da olduğunu belirtti ve bu hesaba göre Rusya’daki ABD personelinin toplam sayısının 300’e ve altına inmesi gerektiğini söyledi.
Borisenko’nun açıklamasının ardından ABD’nin Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Maria Olson “İlişkilerin bozulması iki tarafın da çıkarlarına hizmet etmiyor. İlişkilerdeki bu olumsuz gidişatın bir sona ulaşmış olmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı.

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