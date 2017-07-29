Rusya ABD'li diplomatların sayısının azaltılmasını istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'ndeki diplomatların sayısının 1 Eylül itibarıyla azaltılmasını istedi. Bakanlık, sayının 455 ile sınırlandırılacağını duyururken büyükelçiliğe ait Moskova yakınlarındaki bir dinlenme tesisinin ve bir deponun kapatılacağı açıklandı.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Sözcüsü Maria Olson yeni koşullar uyarınca kaç Amerikalı diplomatın ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyleyemeyeceğini ifade etti. Büyükelçi John Tefft'in karardan dolayı duyduğu "derin hayal kırıklığını ve itirazını ifade ettiğini" belirten Olson büyükelçinin Rus hükümetinin tebliğini Washington'a ilettiğini söyledi.

ABD Senatosu Rusya'ya yeni yaptırımlar getiren yasa tasarısını dün onaylamıştı. Tasarı Başkan Donald Trump'ın imzalaması için Beyaz Saray'a gönderildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders dün Başkan'ın tasarıyı onaylayıp onaylamayacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Trump'ın yasayı onaylamak ya da veto etmek için 10 günü bulunuyor. Başkan'ın tasarıyı veto etmesi halinde, tasarının yasalaşması için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da vetoyu geçersiz kılmaya yeten güçlü bir destek bulunduğu belirtiliyor. Yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nden 419 lehte 3 aleyhte oyla geçmişti. ABD Senatosu'nda da 98 lehte 2 aleyhte oyla kabul edilmişti.

Lavrov Tillerson ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson bugün konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yaptı. Lavrov "Rusya'ya karşı yasadışı yaptırımlar, müfteri ifadeler, büyük sayıda diplomatın çıkartılması ve Rusya'nın diplomatik varlığının gasp edilmesi" olarak tanımladığı yasa tasarısına Moskova'nın karşılık vermek zorunda kaldığını söyledi.

Yaptırımların "ABD ekonomisi için adil olmayan rekabet avantajları sağladığını" belirten Lavrov "Rusya ile diğer birçok ülke arasındaki işbirliğini kısıtlayan bu tarz şantajlar birçok ülke ve küresel iş dünyası için bir tehdittir" dedi. Lavrov Kremlin'in "ABD ile ikili ilişkileri normalleştirmeye ve önemli uluslararası konularda işbirliğine" hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada iki bakanın "ikili ilişkiler çerçevesinde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Yasa tasarısının 2014 yılında Kırım'ın ilhakı sonrası getirilen yaptırımlarla ekonomisi zayıflayan Rusya'nın silah satışı ve enerji ihracatı gibi önemli sektörlerini hedef aldığı belirtiliyor. Yaptırımlar Rusya'nın yanı sıra füze geliştirme programları ve insan hakları istismarları gerekçesiyle İran ve Kuzey Kore'yi de hedef alıyor. Kuzey Kore ile iş yapan yabancı bankalar cezalandırılırken İran'ın balistik füze programına dahli olanlar, onlarla iş yapanlar ve İran Devrim Muhafızları'na da kısıtlamalar öngörülüyor.

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AP/Reuters/EC/BK