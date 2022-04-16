Rusya, ABD'ye nota verdi: Ukrayna'ya silah yardımı devam ederse sonuçları olur

T24 Dış Haberler

Rusya'nın ABD'ye, Ukrayna'ya yaptığı silah yardımları nedeniyle nota verdiği belirtildi.

Washington Post'un aktardığına göre Rusya notada ABD'den Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının durdurulmasını istedi ve aksi takdirde bunun sonuçları olabileceğini belirtti.

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Notada ABD ve NATO'nun "en hassas" silah sistemlerini Ukrayna'ya göndermesinin "çatışmayı daha da ateşlediğini" belirten Rusya, "Bu durum tahmin edilmesi zor sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulundu.

The Guardian'a konuşan bir ABD Dışişleri kaynağı kendilerine nota verilip verilmediğini doğrulamazken Washington'un Ukrayna'ya silah sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın saldırılarını Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaştırması beklenirken bu hafta ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri destek yapacaklarını belirtti.