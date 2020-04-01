Rusya, ABD'ye gönderdiği yardımların görüntülerini paylaştı: "Rus uçağı, Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor"

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın kararıyla Koronavirüs'le mücadele için ABD'ye gönderilen tıbbi malzemelerin görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde bir kargo uçağının yüzlerce kutu ile dolu olduğu görülüyor.

Görüntüler, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce yayın yapan Twitter hesabında, "Başkanlar Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra Rusya en büyük kargo uçağı olan An-124 Ruslan'ı tıbbi malzemelerle Covid-19 ile mücadelesine destek olmak, Amerikan vatandaşlarını kurtarmak için ABD'ye gönderdi. Uçak yolda" ifadeleriyle paylaşıldı.

Trump pazartesi Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Rusya bize bir uçak dolusu malzeme gönderdi" bu çok iyi bir davranıştı" dedi.

Rusya, ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Dünya'da Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülke konumunda olan ABD'de 188 binden fazla vaka görüldü ve 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.