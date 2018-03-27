T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya, ABD ve İngiltere'den Skripal olayındaki kanıtları istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mart (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere’nin Rusya’daki büyükelçiliklerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Rusya’nın Skripal olayına dahil olduğunu gösteren kanıtları sunmalarının

27 Mart 2018 14:43

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mart (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere’nin Rusya’daki büyükelçiliklerine Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Rusya’nın Skripal olayına dahil olduğunu gösteren kanıtları sunmalarının istendiğini açıkladı.
Zaharova Facebook hesabından yaptığı açıklamada, \"ABD ve İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliklerine Dışişleri Bakanlığı’na birbirlerine anlattıkları fakat Rusya tarafına göndermedikleri kanıtlara ilişkin bilgiyi göndermelerini rica ediyoruz. Devletin bu korkunç suça karıştığını gösteren kanıt nedir?\" diye sordu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Moskova’nın İngiltere’de Rus vatandaşlarına saldırıyı terör olarak adlandırdığını belirterek, \"Londra ya Skripal’e saldırıyı yönetti ya da kendi topraklarında terörü engelleme gücüne sahip değil\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaMart DHARusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova ABDRusyadakiRusya Dışişleri Bakanlığına Rusyanın SkripalZaharova FacebookMoskova Büyükelçiliklerine Dışişleri BakanlığınaRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24