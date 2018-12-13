Rusya: ABD, Suriye'deki El Tanf üssünden çıksın

Gonca Yağcı / İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Rusya, ABD’yi Suriye’nin güneybatısındaki üssü olan \"El Tanf bölgesini işgal ettiği\" gerekçesiyle suçladı.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Direktörü General Mikhail Mizintsev, ABD üssünün bulunduğu bölgede El Tanf bölgesinde, 6 bin militanın serbest bir şekilde dolaştığını söyleyerek ABD’nin bölgeyi işgal ettiğini iddia etti.

TASS’ın haberine göre, Rusya’da Suriyeli mülteciler toplantısında konuşan Mizintsev, ABD’nin üs olarak kullandığı 55 kilometrekarelik bölgede 6 bin silahlı militanın serbest halde dolaştığını ve ABD’nin işgali yüzünden buradaki Rukban mülteci kampına yardım ulaştırılamadığını belirtti.

Mizintsev, bu bölgeyi \"şeytanın son kalesi\" olarak adlandırırken, Amerika’nın bağımsız bir devletteki sıradan Suriyeliler\'e korku içinde ve adaletsiz bir ortam yarattığını savundu.

Rus General, \"Bir kez daha burada vurgulamak istiyorum; Rukban, ABD tarafından yasadışı yollarla işgal ediliyor. Buradaki Suriyeliler\'in içinde bulundukları koşullar tamamen ABD’nin sorumluluğundadır\" dedi.

Bölgede 55 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ABD üssü, Suriye- Irak sınırında bulunuyor. Bu bölgede Amerikan özel kuvvetleri ve ABD’nin desteklediği FSA grupları 2016 yılından bu yana IŞİD saldırılarına karşı konuşlandırılıyor.

Bölgede bulunan Rukban mülteci kampında 50 – 60 bin mülteci barınıyor. Ürdün’ün 2016 yılında Irak ile sınır kapılarını kapatması nedeniyle buradaki mültecilerin evlerine dönmeleri olanaksızlaşıyor. (Fotoğraflı)