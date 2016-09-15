Rusya: ABD, Suriye'de verdiği sözleri tutmuyor

Rusya, Suriye'de 48 saat daha uzatılan çatışmasızlık anlaşmasının şartlarının yerine getirilmesi konusunda ABD'yi 'üzerine düşenleri yapmamakla' suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD muhalif grupları dizginleme konusundaki isteksizliğini gizlemek için sözleriyle göz boyamaya çalışıyor" ifadesi yer aldı.

Pazartesi gün batımıyla başlayan çatışmasızlık ise şu ana dek büyük ölçüde etkili oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki çatışmaların uzun süredir hiç olmadığı kadar azaldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise Moskova'nın çatışmasızlık sürecinin başlamasından bu yana üzerine düşeni yaptığı ve üzerinde mutabakata varıldığı şekilde Suriye ordusunun muhaliflere yönelik hava saldırılarını durdurduğu hatırlatıldı.

ABD'den gelen 'Rusya'nın anlaşmaya riayet edip etmeyeceği konusunda şüpheler var' açıklamalarını "Anlamsız" olarak nitelendiren bakanlık, Suriye ordusunun anlaşmaya uyduğunu, ABD destekli muhaliflerin bölgelerinden ise hâlâ havan topu atışları yapıldığını iddia etti.

Moskova'ya göre ABD, muhalif grupları, eski adı Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi gibi örgütlerle aralarına mesafe koymaları konusunda da ikna edebilmiş değil.

Öte yandan Rusya'dan gelen bir diğer mesajdaysa, her 48 saatin sonunda uzatılan çatışmasızlık sürecinin başarıya ulaşması halinde tarafların tekrar barış müzakerelerine başlayabileceği ifade edildi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Rus diplomat, hükümet temsilcilerinin ve muhaliflerin katılacağı barış görüşmelerinin Eylül sonunda başlatılabileceğini ifade etti.

Çatışmalar azalsa da BM'nin Türkiye'den yola çıkan yardım tırları hâlâ Halep ve diğer kuşatma altındaki bölgelere gidemedi.

BM tırları, Suriye hükümetinin onay belgelerini beklemeye devam ediyor.

Şam'ın acilen harekete geçmesi gerektiğini söyleyen BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Çatışmaların bu kadar azaldığı günleri boşa harcayamayız" diyor.

Kuşatma altındaki Halep'in doğusuna gidecek yardımlar için ise taraflar arasında müzakereler sürüyor.

Rusya, Suriye ordusunun stratejik Castello yolundan çekilmeye başladığını söyledi.

Ancak Reuters haber ajansına konuşan Şam Cephesi'ne bağlı bir muhalif, hem Suriye ordusunun hem de muhaliflerin Castello yolu üzerindeki mevzilerini sıklaştırmaya devam ettiğini belirtiyor.

Çatışmasızlık anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce Castello yolu ordu ve muhalifler arasındaki en şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

Doğu Halep'in Türkiye sınırına açılan ana arteri olan yolun kontrolü kısmen ordunun, kısmen de muhaliflerin elinde.

Tarafların birbirlerine duyduğu güvensizlik nedeniyle yaşanan düğümlenmenin Doğu Halep'teki sivillere yardım gitmesini engellediğini hatırlatan BM'nin Suriye'ye insani yardım ulaştırmaktan sorumlu yetkilisi Jan Egeland, "Hali vakti yerinde kişiler lütfen siyasi, bürokratik ve prosedürel engelleri kaldırabilir mi? Böylece cesur insani yardım çalışanları sivillere yardıma gidebilir" dedi.