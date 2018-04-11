Rusya: ABD, Suriye'de Rus ordusunu vurursa derhal karşılık veririz

Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov, ABD’nin Duma kentinde yapıldığı iddia edilen kimyasal silah saldırısına karşılık, hava saldırısı yapmasının beklendiğini duyurdu. Serebrennikov ABD'nin Suriye'de Rusya güçlerine saldırması durumunda hemen karşılık vereceklerini söyledi.

Rusya yarı resmi devlet ajansı Sputnik'e konuşan Serebrennikov "Daha önce Savunma Bakanlığı’mızın da belirttiği gibi, Hmeymim ve Tartus’taki Rus askeri üsleri sıkı bir koruma altında. ABD’nin olası bir hava saldırısı durumunda askerlerimizin hayatları tehlikede olmayacak. ABD’nin bunu anladığını düşünüyorum. Böyle bir şeye izin vermeyeceğiz, zira aksi takdirde Rusya olarak derhal yanıt vereceğiz. Rusya Genelkurmay Başkanlığı da bunu belirtti" ifadelerini kullandı.

Basında geçen hafta Suriye hükümet güçlerinin Duma kentinde klorin kullandığı bir kimyasal saldırı gerçekleştirdiği ve 70 kişinin öldüğü iddia edilmişti. ABD, bu saldırıdan Şam’ı suçladı ve buna karşılık vermek için olası adımları düşündüğünü açıklamıştı.

Rusya daha önce birçok kez Suriye’de militanlar tarafından kimyasal silah kullanımıyla ilgili provokasyonların düzenleneceğini ve saldırıdan Şam’ın suçlu olduğu bahanesiyle ülkede bombardıman gerçekleştirilmesinin planlandığını vurgulamıştı.