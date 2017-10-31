Rusya: ABD seçimlerine müdahale suçlamaları fantezi

Reuters, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya'ya yönelik 'ABD seçimlerine müdahale' suçlamalarının 'fantezi' olduğunu söylediğini aktardı.

Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'nin veya Avrupa'da yapılan seçimlere karıştığı iddialarını 'fanteziler' olarak niteledi.

Rusya'daki Avrupa İşletmeleri Derneği'ndeki brifingde konuşan Dışişleri Bakanı, "Tek bir delil dahi olmadan sadece ABD seçimlerine değil, Avrupa'da yapılan seçimlere de müdahil olduğumuz iddia ediliyor." derken, "Yakın zamanda da Güney Afrika'da kimin görevlendirileceğini Moskova'nın karar verdiği iddia edildi. Gerçekten fantezilerin sınırı yok." ifadelerini kullandı.