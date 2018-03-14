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Deutsche Welle

Rusya: ABD Şam'a saldırı planlıyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD'nin Şam'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeye saldırı planladığına dair ellerinde bilgiler bulunduğunu savunarak, böyle bir saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

14 Mart 2018 01:41

ABD'yi Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı planlamakla suçlayan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, bu tür bir saldırıya askeri karşılık verileceği tehdidinde bulundu.

Doğu Guta'daki silahlı muhaliflerin sivillere yönelik bir kimyasal saldırı düzenleyeceği ve suçun Suriye ordusuna atılacağı yönündeki planlara dair ellerinde "güvenilir" bilgiler bulunduğunu söyleyen Gerasimov, ABD'nin de bunu bahane ederek Şam'da hükümet binalarının bulunduğu bölgeyi bombalamayı planladığını savundu.

Şam'daki söz konusu bölgede Rus askeri danışmanları, askeri polisi ve ateşkes gözlemcilerinin bulunduğuna dikkat çeken Gerasimov, "Rus görevlilerin hayatlarına yönelik bir tehdit durumunda Rus silahlı kuvvetlerinin misilleme önlemleri alacağını" söyledi.

Rusya daha önce de Suriye'deki muhaliflerin Doğu Guta'da kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu, bu saldırıların Suriye rejimine yönelik suçlamalarda kullanılacağı iddiasında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'ı telefonla aradığı ve görüşmede Doğu Guta'daki durumun ele alındığı bildirildi.

AP,rtr/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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