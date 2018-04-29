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BBC Türkçe

Rusya ABD önderliğindeki koalisyonu suçladı: 'Rakka dünya yüzeyinden silindi'

Rusya, ABD önderliğindeki koalisyonu, Rakka operasyonu sırasındaki bombalamalar nedeniyle suçladı ve kentin son durumunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından bombalanan Almanya'nın Dresden kenti ile karşılaştırdı.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya, ABD önderliğindeki koalisyonu, Rakka operasyonu sırasındaki bombalamalar nedeniyle "kenti dünya yüzeyinden silmekle" suçladı.

ABD'nin desteklediği, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'yı geçen hafta ele geçirdi ve Pazar günü de Suriye'nin en büyük petrol sahasının kontrolünün sağlandığını açıkladı.

Moskova, IŞİD'den geri alınan kentin son durumunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefikler tarafından bombalanan Almanya'nın Dresden kenti ile karşılaştırdı.

ABD önderliğindeki koalisyon ise operasyonlar sırasında "sivil kayıp riskinin en aza indirilmeye çalışıldığını" açıklamıştı.

Ancak Birleşmiş Milletler görevlileri Rakka'da "çok büyük sayıda sivilin" hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya da geçen yıl Halep'e yönelik hava saldırıları nedeniyle "savaş suçu" işlemekle itham ediliyor.

Suriyeli gözlemciler kentte, 1130 ila 1873 kişinin hava saldırıları sırasında hayatının kaybettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda sözcü olan General Igor Konashenkov, Rakka'daki yıkımı Dresden ile karşılaştırarak şunları söyledi:

"Rakka 1945 yılında, İngiliz ve Amerikan uçaklarının bombalarıyla dünya yüzeyinden silinen Dresden'in kaderini paylaştı."

Konashenkov, Batı'nın Rakka'daki suç kanıtlarını ortadan kaldırmak için, kente telaş içinde finansal yardımda bulunmaya çalıştığını da söyledi.

ABD önderliğindeki koalisyon, saldırıların "sıkı hedefleme süreçleri" sonunda belirlendiğini söylüyordu.

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