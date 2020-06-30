Rusya: ABD'nin Türkiye’nin elindeki S-400’leri satın alma teklifi ilkesizce

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'nın ABD’li Senatör John Thune’un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400’leri satın alma teklifini değerlendirmemesini umduğunu belirtti. Slutskiy teklifi "ilkesizce" olarak niteledi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, gazetecilere konuşan Slutskiy, “Cumhuriyetçi Parti’den Senatör John Thune’un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye’den S-400’lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alayvari. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır” dedi.

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ABD'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, ABD'nin Türkiye'den Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına imkan tanıyacak bir madde eklenmesi talep edilmişti.