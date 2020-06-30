ABD Senatosu'nda S-400 teklifi: Türkiye uyumsuz sistem almayacağını taahhüt etsin, S-400'leri Ankara'dan satın alabilelim

ABD'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, ABD'nin Türkiye'den Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına imkan tanıyacak bir madde eklenmesi talep edildi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarından ve savunma sitelerinden paylaşılan görüntülere göre tasarıya ek yapılması Cumhuriyetçi Senatör John Thune tarafından teklif edildi.

Eklenmesi teklif edilen maddeye göre, Türkiye, ABD'ye NATO uyumlu olmayan, sistem almayacağının garantisini verirse, ABD teslim edilmiş olan S-400 sistemini satın alabilecek.

Eklenen yasa tasarısında şu ifadelere yer verildi:

"a) YETKİ – Bölüm b'ye tabi olarak, S-400 Füze Savunma Sistemi'nin satın alınması için gerekli olabilecek meblağların ABD Ordusu'na tahsis edilmesine izin verilir.

b) SERTİFİKA GEREKSİNİMİ – a bendindeki bir S-400 Hava Savunma Sistemi satın alma yetkisi; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Savunma Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na, ABD tarafından uyumsuz olarak kabul edilen askeri cihazların satın alım veya başka şekilde kullanılmayacağına dair verilecek bir sertifikaya tabidir."