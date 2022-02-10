Rusya: ABD, Minsk Anlaşmaları'nın revize edilmesini istiyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'un açıklamalarının 'Ukranya'daki barış sürecini etkileyecek olsa bile' ABD'nin Minsk Anlaşmaları'nın revize edilmesini istediğini gösterdiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen günlerde Ukrayna'nın 'uygun bir sırayla' bölge için özel bir statüyle ilerlemeye hazır olacağına inandığını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "ABD'nin sıralamanın tüm partiler için açıkça yazıldığı dökümanda uygun sıralama araması garip" dedi.

Zakharova, "Bu açıklamaların senkronize olmasının tek açıklaması olabilir. ABD, Önlemler Paketi'nin revize edilmesini istiyor. Bu tüm barış sürecinin çökmesine sebep olabilir" diye konuştu.

"Tüm bunların Kiev'i anlaşmalara uymamaya teşvik ettiğini" belirten Zakharova, Almanya ve Fransa'nın da Kiev'in açıklamalarına yeterince tepki göstermediğini belirtti.

Minsk Anlaşması, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesindeki savaşı sonlandırmak için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya ve Ukrayna'daki taraflar arasında imzalanan bir barış anlaşmasıydı.