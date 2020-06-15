Rusya, ABD'li eski askeri "casusluktan" suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı

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Rusya'da bir mahkeme eski Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu(US Marines) mensubu Paul Whelan'ı "ABD adına casusluk yapmaktan" suçlu buldu. Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD, Britanya, Kanada ve İrlanda pasaportlarına sahip olan Whelan, 28 Aralık 2018'de Moskova'daki bir otel odasında Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Rusya, Whelan'ın gizli bilgilerle dolu bir USB çubuğuyla "suç üstü yakalandığını" söylerken, ABD'li eski asker çubuğun kendisine bir Rus arkadaşı tarafından verildiğini ve içinde tatil fotoğrafları bulunduğunu söylüyor.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Whelan'ın hiçbir kanıt olmadan suçlu bulunduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti. "Bu suçlamanın adaletle alay ettiğini" ifade eden Sullivan, kararın ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri kötü etkileyeceğini ancak diyalogun süreceğini ifade etti.

Whelan'ın avukatı Vladimir Zerebenkov, müvekkili gözaltına alındığında kendisine bir suçlu takası için kullanılacağının söylendiğini belirtmişti.