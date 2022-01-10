Rusya, ABD ile yapılacak Ukrayna konulu görüşmelerde "taviz vermeyeceğini" açıkladı

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Rusya, ABD ile masaya oturmadan önce Ukrayna başlığında hiçbir konuda taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, pazar günü yapılan görüşmelerden önce Washington ve Brüksel'den gelen mesajlardan memnun olmadığını belirtti. Brüksel, Avrupa Birliği ve NATO'nun merkezi kabul ediliyor.

Cenevre'ye giden uçağa binmeden önce açıklamalarda bulunan Ryabkov, "Hiçbir taviz vermeyeceğiz. Bunlar masada değil" dedi.

Kremlin, NATO'ya girmek isteyen eski Sovyet cumhuriyeti Ukrayna'ya üyelik verilmemesini talep ediyor.

Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Cenevre'de Rusya ve ABD arasındaki müzakereler resmen pazartesi günü başlayacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde Washington'u temsil edecek Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman ile Ryabkov'un pazar akşamı yemek yiyeceğini duyurmuştu.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.