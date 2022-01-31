Rusya: ABD ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler istiyoruz

T24 Dış Haberler

Rusya, ABD ile "karşılıklı saygıya" dayalı ilişkiler istediklerini söylerken bir kez daha "Ukrayna'ya tehdit oluşturmadıklarını" ifade etti.

Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler, Batı ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için sınır bölgesine asker yığınağı yaptığı iddialarıyla Soğuk Savaş sonrası dönemin en kötü seviyesine geriledi.

Rus televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz dünyadaki tüm ülkelerle olduğu gibi ABD ile de iyi, adil ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler istiyoruz" dedi.

Lavrov, "Ancak sürekli güvenliğimizin tehlike altında olduğu bir pozisyonda kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun savunma hattının doğuya doğru ilerlemeye devam ettiğini" ifade eden Lavrov, "Ukrayna'nın NATO'ya katılmaya hazır olmadığını" söyledi.

Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki taleplerinin geçen hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedildiğini açıklamıştı.