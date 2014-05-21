Rusya: ABD ile ikinci soğuk savaş kapıda

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki kriz nedeniyle Rusya'ya karşı bir takım yaptırımlar için düğmeye basmış ve Rusya ile ticaret ve yatırım görüşmeleri askıya alınmıştı. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulayarak yeni bir soğuk savaş’ı tetikleyebileceğini belirtti.

Itar-Tass'da yer alan habere göre Medvedev, "Aslında, biz yavaş yavaş ikinci soğuk savaşa doğru ilerliyoruz. Bu kesinlikle kimsenin işine gelmez. Siyasetin sırrı fazlasıyla sabırlı ve dikkatli olmak, ince ve akıllıca kararlar almakta yatıyor. Bana göre, Obama bunu uzun bir zaman yapmayı başardı. Ancak şimdi yaşananlar ABD'nin artık bu tür kararlar alamadığının göstergesi. ABD Başkanı daha fazla siyasi adım atabilirdi" diye konuştu.

Yaptırımların anlamsız olduğunu söyleyen Medvedev yaptığı açıklamalarda, "Biz yaptırım taraftarı değiliz, biz yaptırımlara ciddi bir şekilde cevap bile vermiyoruz. Rusya yaptırım uygulayan ülkelere hoş olmayan bir şekilde cevap verebilirdi ama bunu yapmadık. Yaptırımlar uluslararası ekonomik ilişkilere zarar veriyor. Yaptırımlar sadece politikacıların kararlarından emin olduklarını göstermek ve herkese güçlerini kanıtlamak için. Yaptırımların Rus ekonomisini ciddi şekilde etkilemediğini ifade eden Medvedev, "Rus ekonomisi ne olursa olsun ayakta kalır. Biz hiçbir ülkeye bu fırsatı vermeyiz. Her durumda biz halkımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Rusya zengin bir ülke, durumu kontrol edebilir" dedi.