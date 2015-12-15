Rusya: ABD ile birlikte Suriye'de fark yaratabileceğimiz konusunda hemfikiriz

IŞİD'e yönelik operasyonları ve Suriye'deki son durumu değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve ABD'nin birlikte Suriye'de fark yaratabileceği konusunda hemfikiriz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Moskova'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD'nin en kritik sorunları çözmek için birlikte çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığı görüşmenin basına açık bölümünde Kerry, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Suriye görüşmelerinin birçok imkânı beraberinde getirdiğini belirterek "Rusya ve ABD'nin birlikte Suriye'de fark yaratabileceği konusunda hemfikiriz" dedi.

Kerry: Umuyorum ki ortak bir zemin bulabiliriz

Rusya ile yürütülen işbirliği dolayısıyla Putin'e teşekkür eden Kerry, "Sayın Başkan, misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Lavrov liderliğindeki ekibin bizimle yaptığı çalışmalar ve bizim çabalarımız göz önüne alındığında, bu çabaların kesinlikle ortak olduğunu, işbirliği temelinde yürütüldüğünü görebiliriz. Bunun için minnettarız" dedi.

Kerry, “Sayın Başkan, daha önce New York ve Paris’te Başkanımız Obama ile görüşme fırsatınız olmuştu. Siz ve Başkan Obama, Sayın Lavrov ve bana Ukrayna ve Suriye’ye ilişkin sorunların çözümü konusunda özel bir yaklaşım geliştirmemiz gerektiğini ifade etmiştiniz. Aramızdaki farklılıklara rağmen belirli konularda beraber etkili bir şekilde çalışabiliriz. Bugün umuyorum ki ortak bir zemin bulabiliriz” diye konuştu.

Putin'den Kerry'e: Ne kadar çok çaba sarf ettiğinizi görüyoruz, uyumaya ihtiyacınız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Rusya’nın ABD ile birlikte Suriye'deki krize çözüm aradığını belirtti. Suriye’ye istikrar getirilmesi konusunda ABD’nin tekliflerini değerlendirmekten memnun olduklarını söyleyen Putin “Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov, kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gereken teklifleriniz konusunda tarafıma ayrıntılı bilgi verdi. Sizinle görüşme ve tüm bu konuları değerlendirme imkânını bulmaktan memnun oldum” dedi.

Kerry'nin çok çalıştığını belirten Putin, Kerry şu sözlerle uyuma tavsiyesinde bulundu: "Sayın Dışişleri Bakanı, çeşitli zor konuların çözümü için ne kadar çok çaba sarf ettiğinizi görüyoruz. Görüyorum ki biraz uyumaya ihtiyacınız var" dedi.

Genelkurmay başkanları düzeyinde de değerlendirme yapıldı

ABD Dışişleri Bakanı Suriye krizine yönelik temaslarda bulunmak üzere Moskova'da bulunurken, Rusya ile ABD arasında Suriye gündemli bir diğer görüşme de genelkurmay başkanları düzeyinde gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile telefon görüşmesi yaparak, Suriye'de Rusya ile ABD öncülüğündeki koalisyon arasındaki işbirliğine ilişkin durum değerlendirmesi yaptı.

Washington'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki durumu ve IŞİD ile mücadele çabalarını konuşan genelkurmay başkanları, ikili temasları sürdürme konusunda anlaştı.