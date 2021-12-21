Rusya, ABD ile "acilen" masaya oturulmasını istedi; NATO aktivitelerine "askeri karşılık" uyarısı yaptı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'dan güvenlik garantileri alınması için ABD'ye masaya oturma çağrısı yaparken Kremlin'in silah kontrol müzakerecisi de "Moskova'nın bamteline bastırılırsa askeri karşılık verilebileceğini" belirtti.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova NATO'nun eski Sovyet coğrafyasındaki etkisini sınırlandırmak için taleplerini içeren bir liste yayımladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, "Acil olarak cevaplara ihtiyacımız var çünkü durum çok ciddi ve daha da karmaşıklaşabilir" dedi.

Rusya'nın askeri güvenlik delegasyonuna liderlik eden ve Viyana'daki silah kontrolü görüşmelerinde başmüzakerecisi olan Konstantin Gavrilov ise NATO'nun "tehditkar" aktivitelerine askeri karşılık verilebileceğini dile getirdi.

Gavrilov, "NATO'daki herkes tüm gücüne rağmen sağlam siyasi adımlar atılması gerektiğini biliyor. Öbür alternatif Rusya'nın askeri-teknik veya askeri bir karşılık vermesi" diye konuştu.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık on binlerce asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.