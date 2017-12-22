Rusya: ABD güçleri Suriye’den çıkmalı

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Temsilcisi Alexander Lavrentiev Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinde ABD askeri güçlerinin Suriye’de kalmaya devam etmesi için hiçbir neden olmadığını ve ABD’nin Suriye’den çıkması gerektiğini söyledi.

Lavrentiev, \"ABD’nin askeri varlığını sürdürmek için öne sunduğu her sebep sadece bahane ve biz bu askeri varlığını sonlandırması gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

Lavrentiev Astana görüşmelerinin gelecek yıl Rusya’nın ev sahipliği yapmayı planladığı bir Suriye Halkı Kongresi’ne zemin oluşturmaya odaklandığı vurguladı. Rus yetkilinin verdiği bilgiye göre taraflar bugün kongrenin tarihini kararlaştıracak; ancak, delegeler listesine karar vermenin üç hafta kadar sürebileceği öngörülüyor.