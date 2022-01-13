Rusya: ABD gerilimi tırmandırırsa Venezüela ve Küba'ya asker konuşlandırmamız ihtimal dışı bırakılamaz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'ye gerilimin artması durumunda Rusya'nın Küba ve Venezuela'ya asker konuşlandırması seçeneğinin ihtimal dışı bırakılamayacağını söyledi.

AP'nin aktardığı habere göre, Cenevre'de gerçekleşen ABD temsilcileriyle görüşmede Rusya delegasyonuna liderlik eden Rusya Dışişleri Bakan Yarımcısı Sergey Ryabkov, televizyon yayında açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, Rusya'nın askeri altyapısını Küba ve Venezuela'ya konuşlandırma olasılığını ne onaylayabileceğini ne de dışlayabileceğini söyledi.

Ryabkov "Her şey ABD'li mevkidaşlarımıza bağlı" diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin askeri baskı uygulaması durumunda Moskova'nın askeri-teknik önlemler alabileceğine ilişkin uyarısını hatırlattı.

Ryabkov, ABD ve NATO'nun Rusya'nın temel güvenlik garantisi taleplerini reddettiğini söyledi.