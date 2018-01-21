T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: “ABD askerlerinin Suriye'de kalma hakkı yok”

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 21 Ocak, (DHA)- Rusya Devlet Başkanının Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye’de kalma hakkının olmadığını belirtti

21 Ocak 2018 12:56

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 21 Ocak, (DHA)- Rusya Devlet Başkanının Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye’de kalma hakkının olmadığını belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan Lavrentyev, ”Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı” dedi.

Öte yandan Lavrentyev, ABD’nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend Kaçmaz MoskovaOcak DHA Rusya Devlet Başkanının SuriyeTemsilcisi Aleksandr Lavrentyev SuriyeABDSuriyedeRusRİA NovostiyeLavrentyevAmerikalıLavrentyev ABDninOcakSoçideSuriye Ulusal Diyalog Kongresine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24