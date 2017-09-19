T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya ABD askerlerinin bulunduğu yeri bombaladı

Yaralanan Amerikan askerlerine Suriye Demokratik Güçleri yardım etti

19 Eylül 2017 02:32

Rusya, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Cumartesi meydana gelen olayda Rusya, terör örgütü IŞİD'e yönelik bombalama yaparken Amerikan askerleri bölgede bulunuyordu. Amerikan askerlerinin sadece bir kaç km uzaklıkta olduğu belirtilirken yaralanan Amerikan askerlerine, SDG tıbbi müdahalede bulundu.

Habertürk'ün CNN International'a dayandırdığı habere göre Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.

ETİKETLER

suriyerusyaabdbombaladısdgypg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24