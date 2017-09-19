Rusya ABD askerlerinin bulunduğu yeri bombaladı

Rusya, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Cumartesi meydana gelen olayda Rusya, terör örgütü IŞİD'e yönelik bombalama yaparken Amerikan askerleri bölgede bulunuyordu. Amerikan askerlerinin sadece bir kaç km uzaklıkta olduğu belirtilirken yaralanan Amerikan askerlerine, SDG tıbbi müdahalede bulundu.

Habertürk'ün CNN International'a dayandırdığı habere göre Amerikalı yetkililer, Rusya'nın bu saldırısının kasıtlı olmadığına inandıklarını ama yine de araştırdıklarını belirtti.