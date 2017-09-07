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Spor

Rusya: 82 - Büyük Britanya: 70

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 5

07 Eylül 2017 19:46

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 5. ve son maçında Rusya, Büyük Britanya\'yı 82-70 mağlup etti.
Rusya, D Grubu\'nu 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamlarken, Büyük Britanya ise maç kazanamadan grup etabını son sırada bitirdi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Ferdinand Pascual (Filipinler)
Rusya: Khvostov 5, Shved 30, Kurbanov 6, Vorontsevich 11, Mozgov 11, Dmitrii Kulagin, Antonov, Fridzon 14, Zubkov 5
Büyük Britanya: Okereafor 5, Johnson 7, Murray 10, Olaseni 19, Clark 21, Nelson 4, Achara, Boateng 2, Mockford 2
1. Periyot: 23-16
Devre: 43-31
3. Periyot: 61-54

İSTANBUL / DHA

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