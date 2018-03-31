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Dünya

Rusya: 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı edilecek

Rusya daha önce 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti

31 Mart 2018 23:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'daki  İngiliz diplomat sayısının Rusya’nın İngiltere’deki diplomat sayısına eşitleyeceklerini belirterek 50 İngiliz diplomatın daha sınır dışı edileceğine işaret etti.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla düzenlenen saldırının ardından Batı ile Rusya arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde aralarında bulduğu 23 ülke, İngiltere'yle dayanıştığını göstermek için Rus diplomatları sınırı dışı etmiş, Rusya da misilleme olarak bu ülkelerin diplomatlarını sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

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Sputnik'te yer alan habere göre, Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, daha önce İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya’daki 23 İngiliz diplomatı sınır dışı ettiklerini hatırlatarak, “Londra, Avrupa Birliği ve bazı diğer ülkelerdeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi yönünde kampanya yürüttü. Moskova buna şu yanıtı verdi: 'İngiltere, bir aylık süre içinde, personel sayısını azaltma yoluyla İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği ve İngiltere’nin Rusya’daki konsolosluklarındaki toplam çalışan sayısını İngiltere’de çalışan Rus diplomat ve idari-teknik personel sayısına eşitlemek zorunda’. Başka bir deyişle, parite önerildi” dedi.

Zaharova, İngiltere’nin Rusya’daki personel sayısı ile Rusya’nın İngiltere’deki çalışan sayısı arasında 50 kişilik fark olduğunu hatırlattı.

Zaharova, İngiltere’ye her iki ülkedeki diplomat sayısını eşitlemeyi önerdiklerini belirterek 50 İngiliz diplomatın daha sınır dışı edileceğine işaret etti.

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