Rusya'dan misilleme: 19 ülkeden 50 diplomata sınır dışı

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e, 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zinir gazıyla düzenlenen saldırının ardından Batı ile Rusya arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor.

Son olarak Rusya, İngiltere'ye destek veren 23 ülkeden 59 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı.

Rusya, ABD'nin 60 diplomatını sınırdışı etme kararının ardından Almanya, Hollanda ve İtalya'nın dahil olduğu 19 ülkenin 49 diplomat ve 1 askeri ateşesinin de gönderileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca Belçika, Macaristan, Gürcistan ve Karadağ'dan Rus diplomatların sınır dışı edilecek olmasına karşılık verme hakkını saklı tuttuğu ifade edildi

Rusya’nın sınırdışı edeceği diplomatların ülkeleri ve sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

Çekya: 3 diplomat

Almanya: 4 diplomat

Ukrayna: 13 diplomat

Moldova: 3 diplomat

Romanya: 1 diplomat

Norveç: 1 diplomat

İspanya: 2 diplomat

Hırvatistan: 1 diplomat

Danimarka: 2 diplomat

İrlanda: 1 diplomat

Kanada: 4 diplomat