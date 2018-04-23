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Yaşam

Rusya, 5 Türk şirketine daha domates yasağını kaldırıyor

Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye'den domates sevkiyatını yasaklamıştı

23 Nisan 2018 19:49

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), bu ay denetimden geçirilen 5 Türk şirketinin daha 24 Nisan'dan itibaren Rusya'ya domates sevkiyatı yapmasına izin vereceğini açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Rosselhoznadzor'un açıklamasında şöyle denildi:

''Türkiye'ye 16-20 Nisan 2018 tarihlerinde yaptığımız ziyaretin sonucunda, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisiyle 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Türkiye'den Rusya'ya 5 Türk şirketinin daha domates sevkiyatı yapmasına izin verme kararı aldık.''

Ocak 2016-Aralık 2017 arası tamamen yasaklıydı

Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye'den domates sevkiyatını yasaklamıştı.

Rosselhoznadzor, Aralık 2017'de yapılan ilk denetimin ardından, 15 Türk şirketina yasağı kaldırmıştı.

Yılda 50 ton kotası

Rosselhoznadzor'un verdiği son izinle birlikte yılda 50 tonluk kota çerçevesinde Rusya'ya domates gönderebilecek Türk şirket sayısı 20'ye çıkmış oldu.

Yasak öncesi Türkiye 360 tonluk ihracat yapıyordu

Yasak öncesinde Türkiye, Rusya'ya yılda 360 ton domates sevkiyatı yapıyordu.

 

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