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Dünya

Rusya, 30 yıldır ilk kez OSCE'nin Avrupa güvenlik seminerine katılmayacak

10 Şubat 2021 11:29

T24 Dış Haberler

Rusya ordusu, Moskova'nın Batı ülkeleriyle ilişkileri gergin seyrederken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (OSCE) düzenlediği Avrupa güvenlik seminerine 30 yıldır ilk defa katılmayacağını duyurdu.

Moskova'nın Viyana'daki silah kontrol delegasyonu, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 5 senede bir düzenlenen Askeri Doktrin Semineri'ne bu sene katılmayacağını bildirdiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, karara gerekçe olarak, "Batı'nın Rusya'ya karşı izlediği dostluktan uzak" politikaları gösterdi. 

 

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