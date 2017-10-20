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Dünya

Rusya, 30 Ekim'den itibaren Türkiye'den patlıcan ve nar sevkiyatına izin verecek

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 20 Ekim, (DHA)- Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya'nın 30 Ekim'den itibaren Türkiye'nin 27 işletmesinden patlıcan ve nar sevkiyatına izin vereceğini açıkladı

20 Ekim 2017 19:59

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 20 Ekim, (DHA)- Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya\'nın 30 Ekim\'den itibaren Türkiye\'nin 27 işletmesinden patlıcan ve nar sevkiyatına izin vereceğini açıkladı.

Tkaçev Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yaptığı açıklamada, \"Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi\'nin (Rosselhoznadzor) Türk patlıcan ve nar üretim işletmelerinin denetlemesi sonucunda 30 Ekim\'den itibaren Rusya 27 Türk işletmesinden belirtilen ürünlerin sevkiyatına izin verecek \" ifadesini kullandı. 

Tkaçev Rusya devlet başkanlığı stratejik gelişim konseyi toplantısında, Rusya\'ya Türk nar ithalat hacminin yılda yaklaşık 10-15 bin ton, patlıcanın ise 2-3 bin ton olacağını belirtti. 

Bakan şu şekilde devam etti:

\"2016 yılında 48 bin ton nar sevk edildi, Türkiye\'nin payı %30. Bu sene sadece 15 bin ton getirildi. Şimdilik sevkiyatlarda Azerbaycan, İsrail, Mısır ve Peru lider. \"

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