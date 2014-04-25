'Rusya 3. Dünya Savaşı'nı istiyor'



Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile Batı arasında patlak veren krizde, gerilim tırmanıyor. Rusya, Ukrayna'nın doğu kentlerinde Kiev yönetimini protesto eden gruplara yönelik şiddetin artırılması durumunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devreye girmesini istiyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vitali Çurkin, cuma günü yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nde, Kiev yönetiminin şiddet kullanmaya devam etmesi durumunda, BM Güvenlik Konseyi'nde özel bir oturum yapılması için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Cenevre'de mutabık kalınan anlaşma uyarınca her ne kadar Ukrayna'nın doğu kentlerinde çatışmalar sonlanmamış olsa da, çözüme yönelik diplomatik yollar denenmeye devam ediyor. Kiev'deki geçici yönetim kamu binalarını işgal eden ayrılıkçılara, askeri operasyonla karşılık vermeyi sürdürüyor. Kiev geçici Başbakanı Arseni Yatsenyuk, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı gözlemcilerine, çatışmaların sürdüğü tüm bölgelere giriş izni verildiğini açıkladı.

Ülkedeki tüm bölgelere daha geniş haklar sağlayan bir anayasa reformu üzerinde çalışıldığını ifade eden Yatsenyuk, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeye terörist sızdırarak 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'in, Putin ile telefonda görüşerek, Cenevre'deki anlaşmaya mutabık kaldıklarına dair net bir işaret göstermesini talep ettiğini belirtti. Seibert, Merkel'in şiddetin tırmanması durumunda ülkesinin de Rusya'ya karşı daha sert yaptırım kararı almaya hazır olduğuna dikkat çektiğini belirtti.

Cuma günü içinde, Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Obama ve diğer Avrupalı devlet ve hükümet başkanlarının telefon konferansında krizi görüşecekleri bildiriliyor.