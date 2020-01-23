Rusya, 26 ton tavuk ve 40 ton mandalinayı geri gönderdi

Rusya, Kaliningrad limanına gelen Türkiye'de gelen 6 ton tavuk eti ve Kaluga gümrüğüne giren 39.5 ton mandalinayı geri gönderdi. Gümrüğe gelen mandalinalarda Akdenizi sineği bulunurken tavuklarda da veteriner belgelerinin usülüne göre düzenlenmediği belirtildi.

Rusya, gümrüklerinde kontrolden geçemeyen Türk tarım ve gıda ürünlerine yenileri eklendi. Son olarak Kaluga ve Kaliningrad gümrüklerinden “iade” haberleri geldi. Buna göre Kaluga gümrüğüne giren Türk menşeli 39,5 ton mandalinada Akdeniz sineği tarım zararlısı bulundu.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, ayrıca Kaliningrad limanına gelen yine Türk malı 26 ton tavuk eti ise, veteriner belgeleri usulüne göre düzenlenmediği gerekçesiyle Rusya’ya sokulmadı.