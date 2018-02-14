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Dünya

Rusya 20 yıllık balık üretimi rekorunu kırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat (DHA) – Rusya Balıkçılık Servisi Rosrıbolovstvo Başkanı İlya Şestakov, 2017 yılında Rusya’da üretilen balık hacminin önceki yıla göre yüzde 1

14 Şubat 2018 15:14

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat (DHA) – Rusya Balıkçılık Servisi Rosrıbolovstvo Başkanı İlya Şestakov, 2017 yılında Rusya’da üretilen balık hacminin önceki yıla göre yüzde 1.6 artışla 4.9 milyon tona ulaştığını duyurdu.
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya gelen Şestakov, ”Genel olarak balık üretimi eğilimi gayet olumlu. Geçen yıl balıkçılarımız 4.9 milyon ton balık üretti, bu 20 yıllık rekordur. Bir önceki rekorun kırıldığı 2016 yılına kıyasla bu rakam yüzde 1.6 yükseldi. Bu yıl beş milyon ton balık üretmeyi planlıyoruz” dedi.
Balık ürünlerinin ihracatının geçen yıl içinde yüzde 17 oranında arttığını da dile getiren Şestakov, ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde yatırım kotası mekanizması çerçevesinde yatırım hacminin 140 milyar ruble olmasını beklediklerini kaydederek, ”Rus fabrikalarında altısı Uzak Doğu için ve 27’si Kuzey havzası için 33 yeni gemi inşa edilecek. Bu arada Uzak Doğu için yapılacak gemiler büyük, uzunluğu 100 metreden fazla olacak, Kuzey havzası için inşa edilecek gemiler 85 metreden küçük olacak. Tüm gemilerde balığın yüksek teknolojik imalatını öngören teçhizat döşenecek.”  .

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